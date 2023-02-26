社協荃灣過渡屋「喜盈」　今起至下月底接受申請

過渡性房屋紓緩房屋供不應求的問題，香港社區組織協會轄下第二個過渡性組合房屋項目「喜盈」，已於即日(26日)起至下月31日接受申請。「喜盈」提供220個以1至2人家庭單位為主的獨立單位，單位面積約為150平方呎，設有獨立洗手間及煮食空間、基本裝修及煙霧感應器等消防設備。項目預期今年9月落成及陸續安排申請者入住，預計全期受助人數為700人。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，原為政府閒置用地，經申請後獲房屋局以短期租約形式支持發展為過渡性房屋，項目佔地約4,000平方米，組合屋樓高4層，以「組裝建成」方式興建，每個單位均設有特大窗戶，保障住戶享有室內自然採光及通風。項目鄰近多個大型公屋屋邨，周邊社區設施完善，已有連結各區的交通網絡。同時，項目內設有戶外共用休憩空間及小型康健設施。

項目對象主要為申請公屋已有3年或以上的獨居人士或2人家庭，並以原居於荃灣及葵涌不適切居所的居民優先。有小量名額予以有特殊房屋需要但申請公屋未夠2年的人士。項目另有3個4至5人家庭單位及一個無障礙單位予有特殊醫療需要家庭申請。項目提供至少3年租住期，租金訂為每月家庭入息的25%或綜援租金津貼。