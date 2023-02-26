士丹頓街共居項目活化完成　市建局將招標物色營運機構

為保育活化士丹頓街項目，包括評為二級歷史建築的士丹頓街88號等9幢樓宇，市建區今日(26日)表示，接近2年的活化工程已完成，相關建築經「大翻身」後活化再用，成為「共居」項目，市建局將在短期內將招標營運者，首階段為期5年。

市建局行政總監韋志成在網誌分享，H19項目內位於士丹頓街和華賢坊西的9幢樓宇，樓高4至6層，樓齡已超過60年，早年經顧問初步勘察，樓宇，單位內部份結構已嚴重損毀，多處石屎嚴重剝落，外牆出現裂縫，而部分外露的僭建物亦對公眾構成安全隱患。此外，樓宇屋宇裝備設施落後，如供電系統以舊式電箱設計；部分單位更屬於旱廁，缺乏有效的排水和排污系統，不符現時建築物條例，根本不能居住。

為落實共居，市建局已全面復修建築群外、內的結構，提升樓宇的安全水平，包括試驗日本技術及材料，在修補破損混凝土時，注入可促進混凝土自我修復的添加劑；新型腐蝕抑制劑和額外加添防霉塗層，強化復修效能，以延長樓宇壽命。另方面，各層住宅單位將重新布局，改劃成38個單人或雙人共居單位，每樓層大約設有2至3個單位，名有足夠空間擺放床鋪和日常傢俱；每層設有共用廁所、浴室和廚房。

為回應街坊期望項目活化後可成為社區的聚腳點，一樓單位改造成共享空間，以「唐樓體驗」為主題，保育原址唐樓外、內不同的建築特徵元素，包括昔日以傳統「上海批盪」工藝方式、展示老店「寶賓茶室」店名的外牆飾面、樓梯以及室內的紅磚牆身和花紋地磚等。由華賢坊西6至8號兩個地下相連單位，亦組成面積逾400平方呎的共享空間，將預留作「社區客廳」用途，日後交予營運機構管理。