港府指每年派消費券不可行　人手不足市況受限議員促輸入勞工

港府今年再派電子消費券，首期3000港元最快4月到市民手上。早前有財金官員表示，港府過去5年已4度錄得赤字，包括今年的過千億元，認為政府推出紓困措施要審時度勢，如開支較大的消費券，每年派發是不太可行。該官員強調，政府在力所能及下，已在各方面支援市民，希望市民體諒退稅減少等情況。

批發及零售界議員邵家輝今日(26日)在電視節目中表示，有人或覺得這顆糖不夠甜，但他認為這顆糖來得剛剛好，有助刺激遊客消費。惟各行業欠缺人手，促政府盡快容許輸入勞工。

邵家輝又指，自從中港通關後，本地人潮湧湧或凋零的市況，會影響內地訪港旅客的消費觀感。他指，內地旅客消費力強，「有些鐘錶舖賣十多萬、二十萬元一隻錶」，有兩三桌光顧的客人都是說普通話。他相信，店舖及商場等將就新一輪消費券而推出優惠吸客。但他指，現時本港未必有能力接待大批旅客，以逾20萬人從業的批發及零售界為例，業界普遍指目前人手空缺達10%至20%，建議參考其他地方經驗，輸入勞動力，包括建議當局可要求資方與外勞每年續簽合約及就市場變化，而調整輸入名額。