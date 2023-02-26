第二期輕鐵服務逾30年今退役　鐵路迷送別逼爆元朗站

服務逾30年的第二期輕鐵列車將成為港人集體回憶，港鐵今（26日）早安排最後一班載客班次行駛，由輕鐵元朗站1號月台開往輕鐵兆康站4號月台，中途不停站，抵達終點後稍作停留給市民影相留念。特別班次吸引大批鐵路迷到元朗站及沿途拍照留念，更有鐵路迷一邊騎單車，一邊直播列車最後一程路。

有份與眾鐵路迷送別列車的議員劉國勳表示，輕鐵是新界西北，屯門、元朗及天水圍獨有的交通工具，是居民日常來往區內的主要交通工具。隨着屯馬綫發展，區內亦有更多K巴，屯元天居民要在區內往返有更多選擇，輕鐵維持輔助交通的作用，他承諾將繼續爭取港鐵月票等乘車優惠。至於退役的第二期輕鐵，完成了服務乘客的使命，會轉投教育用途，讓學生參觀，早前已率先放置在英華書院及小學，讓學生體驗。

日本製第二期輕鐵列車於1992年投入服務，全港共30列，隨着港鐵斥資7.45億元購入40輛國產「第五期輕鐵」，二期輕鐵自2020年起已陸續退役。港鐵早前指，會尋找合適承辦商處理退役列車，將有用物料回收再用，亦會探討將列車部件捐給社區夥伴作其他用途。