現金津貼明年結束　逾2.6萬基層去年喪失資格　社協促恒常化

港府2021年推行「現金津貼試行計劃」暫定明年結束。社區組織協會今日(26日)公布試行計劃中期成效調查。截至去年9月底，有約26,700宗曾受惠現金津貼的住戶，因公屋申請狀況轉變而遭終止派發現金津貼，當中包括獲首次公屋編配的住戶。協會批評，無論住戶接受或拒絕上樓，均會喪失領取現金津貼的資格。調查又發現，75%受訪者拒絕編配的原因是「交通不便」、50%認為「遠離原有的社區支援」，全部與聯合國制訂有關「適足住屋權」的7項指標有關，反映受訪者因家庭困難，迫不得已拒絕編配。有關調查於去年11月至本月期間訪問238名劣居所住戶，28.2%為男性，71.8%為女性，年齡中位數為46歲。

調查更發現，近68%的非長者單身輪候公屋3年或以上，10年或以上更佔22.5%，情況遠較其他家庭組合嚴峻。協會認為，追溯根源是政府在2005年硬推配額及計分制，每年有10%的公屋編配單位予非長者單身人士，並以2,200個為上限。然而，協會指現時公屋供應頭尾失衡，一眾非長者單身上樓機會更加微乎其微，去年第4季有620宗獲編配個案，僅佔整體輪候的0.6%。協會批評，歷屆政府的土地規劃失當，直接導致輪候冊「大塞車」並積壓約96,200宗非長者單身申請、清零無望，政府應當承擔房策失利責任，為劣居所基層提供補貼紓解困境。

是次調查中，有97%的領取住戶將現金津貼使用在住屋開支，近80%受訪者得以減輕租金及精神壓力。社協表示，現金的力度不足，平均有40%的住戶指現金津貼無助對改善住屋環境，例如增加正在租處所的選擇、購買家電，55.7%受訪者認為背後原因與津貼額度有關、40.5%受訪者認為與時效性有關。協會又指，現金津貼有關計劃到明年則結束，建議政府應恒常派發現金津貼，支援劏房住戶。

陳女士獲得3,200港元津貼，認為津貼可幫長女補習，幫忙減少交租負擔，若沒有津貼的話，連買餸和繳交補習費用會受影響。現年71歲的霞姐則不太幸運，她本身不識字，在2017年首次申請公屋，收到文件後誤以為成功批核。之後在2020年重新申請輪候公屋，但因輪候時間未夠3年，令她失去領取現金津貼的資格。協會建議，政府應恒常化現金津貼項目，而長者受惠現金津貼的資格應縮短至輪候公屋滿1年，以持續支援劏房戶。協會又指，應重新檢討配額及計分制，將單身人士重新歸入輪候目標，讓他們得到上樓機會。