近3成DSE考生擬北上升學　團體促教育局優化內地升學輔導服務

本港2021年有1,985名中六生選擇前往內地升學，人數較10年前倍增。有最新調查今（26日）公布，近3成文憑試考生有意赴內地升學，首選院校分別位於廣東省、福建省和北京市；而內地出生的考生中，58.3%人表示更傾向考慮內地升學，其主要原因依次為內地院校收生要求較低、內地多發展機遇、在內地有家屬朋友等。

是次調查由「青年新世界」聯同內地港生組織「星學匯」負責，於今年1月5至19日訪問504名現就讀中六的應屆文憑試考生。結果發現，約27.8%受訪者有意到內地升學，當中7.1%受訪考生指已採取實際行動申請內地院校，數據較去年同類調查低。調查機構指，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃，以及部分個別院校獨立招生計劃的招生程序，將於3月展開，料屆時有更多學生生採取實際申請行動。

機構指出，近7成受訪者表示學校提供足夠的升學資訊，惟逾半人表示對內地升學招生辦法和申請渠道不太了解，建議教育局推出「內地升學輔導服務資助計劃」，資助非政府機構與中學合作提供服務；同時建議為內地港生舉辦定期職業招聘會及加強專業互認步伐，吸引港生回流發展。