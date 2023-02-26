口罩令持續　江玉歡斥政府留戀過往功績　沒關心市民疫後健康

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(26日)公布，由明日(27日)起，將調整自所有在室外地方逗留的人士不要求佩戴口罩，惟香港至今仍維持口罩令，議員江玉歡今指政府仍在留戀口罩過往功績，直斥醫務衞生局局長盧寵茂「請您向前看吧」，稱當局並不真正關心市民疫後的健康，而院舍、學校、小朋友等也備受疫情措施困擾。

江玉歡在Facebook貼文中指長期戴口罩對市民有心理影響，高興見到澳門特區政府解除兒童在校戴口罩的做法，她現時也收到投訴指兒女對口罩像上了癮，不戴便有恐懼，對疾病患有恐慌，更有兒童在校運動也不敢除下口罩，見到同學除下口罩幾分鐘立即批評；口罩令問題外，安老院舍仍受疫情措施困擾，指在安老院舍內，每周只可探長者家人兩次，每次20分鐘，隔着膠板，不可飲食，活像探監，時間比醫院探病還短。

亦有不少市民在貼文下留言，斥政府「口講為香港，對（防疫）政策影響係完全無知」、「當局仍停留幾年前，口罩為萬解之源」、「為何要他們（居住在院舍的長者）承擔疫情的結果，3年失去人身自由，甚至孤獨至死」。江玉歡指盧寵茂並不往前看，且不斷有理由推銷口罩，如防新冠、防流感、控煙，又稱政府內部各官員沒有良好溝通，直斥當局沒有真正關心市民疫後的健康。