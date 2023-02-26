社區核酸檢測服務疑涉偽造紀錄　港府：將比對及核實呈報數字

新冠疫情已緩和，政府社區核酸檢測服務需求大減，惟當中或曾涉及偽造檢測樣本的事件。衞生部門今日(26日)表示，對於有傳媒查詢有關社區核酸檢測服務的監管機制，當局暫時未有接獲任何有關偽造檢測樣本的報告或投訴，強調會作出仔細調查，若發現任何涉嫌欺詐或偽造紀錄的情況，將絕不姑息，會轉交執法部門跟進。

衞生部門指出，政府一向設有嚴謹的監管機制，嚴格監察社區核酸檢測服務的質素，包括持續將檢測承辦商呈報的檢測數字與政府內部資訊科技系統進行比對及核實，以及定期抽查覆檢不同類別的檢測個案，確保檢測結果可信及公帑運用得宜。另外，政府亦一直要求各檢測承辦商確保各社區檢測中心及檢測站按照規定妥善營運，並符合各項日常運作及感染控制要求。

政府早前表示，今年1月起各社區檢測中心及檢測站免費檢測服務的使用量，均呈平穩下降趨勢，因應疫情減退關係，下月1日起將停止於社區免費核酸檢測服務，並縮減核酸檢測運作規模，只保留21個社區檢測中心及檢測站，為市民提供自費核酸檢測服務。