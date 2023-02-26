香港將成「防疫孤島」　薛達：戴口罩作用很低

全球進入後疫情時代，早已解除疫苗通行證、禁聚令甚至隔離令的香港，隨着澳門亦宣布明天(27日)起取消戶外口罩令，香港將成為全球仍然以法律規限市民在戶外強制戴口罩的地區。澳門政府今日(26日)公布，將於明天起取消戶外戴口罩的規則，即使是室內地方亦只按場所負責人決定，並沒有法例強制執行。港大微生物系臨牀助理教授薛達今日(26日)於社交媒體撰文，稱本港是目前世界上最後一個在所有公共場所都必須佩戴口罩的地方，直指戴口罩作用很低，認為不應再推行全港性的口罩令，應交由市民自行選擇是否戴口罩。

澳門公布明天取消戶外口罩令後，被強制戴足近3年口罩的香港市民，即使走出戶外，亦只能在口罩下呼吸。港大微生物系臨牀助理教授薛達稱，本港對新冠病毒已有高度混合免疫，戴口罩的作用很低，而對於其他呼吸道病毒，全民口罩令並非可持續的措施，加上隨着天氣回暖，呼吸道傳染病較難傳播，他認為不應再推行全港性的口罩令，除了在醫療機構，所有公共場所都應讓市民自行選擇是否戴口罩。

香港仍然以每次續期14日來維持口罩令，政府早前刊憲宣布，醫務衞生局局長現行使用《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》第3(1)條所賦予的權力，延長強制在公共交通工具、港鐵已付車費區域、《第599F章》處所及指明公眾地方佩戴口罩的規定14日，至2023年3月8日，意味着香港市民仍必須強制戴口罩至3月8日，而整個《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》，假設政府沒有續期的話，則在3月31日午夜失效。