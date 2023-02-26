政Whats噏：稱議會抗爭已過去　狄志遠：拉拉扯扯唔見社會進步

過往非建制派喺立法會瘋狂拉布，甚至癱瘓議會，而今屆唯一自稱「非建制派」嘅社福界議員狄志遠，近日喺網上節目表示議會抗爭已過去，亦都唔符合香港作風，議會功能亦同過去有分別，究竟點解會咁講呢？

網上節目由議員鄧家彪主持，鄧先稱狄志遠為資深嘅政治人物，事關狄喺1988年已擔任區議員，1991年更喺新界北選區得到21,702票成為立法局議員。至於點睇香港議會運作？狄志遠話議會以前拉拉扯扯，拉布等抗爭已過去，亦唔符合香港作風，唔見社會進步，不過佢明白泛民主派點解行到呢步，因為民意不能彰顯。

而鄧家彪亦讚佢喺議會發揮得幾好，屬「是其是非其非」，但質疑點解仲要講政改。狄話一方面係市民訴求，而且民主制度下社會運作得較理想，加上《基本法》說明雙普選。講到舊時嘅議會，狄話過去議會較精英化，政治圈較精英，有直選後，議會精英化慢慢普及。

之不過，佢所創立嘅政黨一直定位畀人感覺唔清晰，佢又會點樣解釋呢？佢話香港政治氣氛係兩面，好多人都係泛民系統出身，但民主派圈子愈漸激烈，有時喺政治上唔係好合理之下，好似政改831方案行一步好過唔行，但民主派堅持唔讓步，件事唔會有好處。因此佢成立相關政黨，行溫和理性路線，亦有智庫成分，定位係一個細黨，有10幾個核心成員，稱人少好辦事，又話唔想吸納太多人，亦有培訓人才。