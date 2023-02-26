倉鼠龍貓重臨香港　市民駐足寵物店：進口全面鬆綁待何時

倉鼠相隔1年後近日終於再現寵物店！漁護署上月中恢復准許倉鼠進口，首批倉鼠已運抵本港。《東網》記者今日(26日)到銅鑼灣曾有倉鼠、店員和顧客感染Delta新冠病毒的寵物店視察，透明膠箱內又見到「哈姆太郎」等，包括白色、灰色的小倉鼠、體積如兔子的「龍貓」毛絲鼠於箱內活潑走動，眾多路過的人均進店觀看賞，短短半小時已吸引逾50人駐足，更有人即場抱鼠回家。

有鼠迷對復售倉鼠感驚喜，指已經等候此刻超過1年，認為隨着社會復常，不明白為何倉鼠進口未見全面鬆綁，另有市民則稱看見倉鼠便會回想殺鼠畫面。寵物店負責人林偉傑表示，首批重新進口的倉鼠有數百隻，由荷蘭進口，而現時倉鼠進口的條例和流程變得複雜，從申請至到港時間變得更長，包括出售前需先檢疫5天，接受抽樣檢測，若檢出新冠病毒，倉鼠需先隔離，等待牠們康復後再出售。他又稱禁售倉鼠等損害生意接近70%，料回復疫前水平需時逾1年。

漁護署指，上月13日起恢復接受商業進口倉鼠申請，目前已批出3宗進口證，而現時由外地輸入倉鼠、天竺鼠、毛絲鼠等哺乳類動物作商業用途，持牌處所須設有該署確認的隔離檢疫設施，署方亦會派員抽樣檢測，結果沒帶病毒才可出售。目前所有抵港倉鼠樣本都沒有驗出新冠病毒。