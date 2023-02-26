政Whats噏：為中學隊伍做陪行者　陸瀚民話係身心嘅修煉

馬拉松完咗唔夠一個月，出咗名鍾意跑步嘅議員陸瀚民（Benson）跑癮又起啦！之不過，今次佢唔係玩長跑，而係去為參加毅行者嘅隊伍做陪行者，仲同參賽隊伍前後渡過咗超過40公里、近20小時嘅旅程。Benson仲話做陪行者嘅經歷，無論喺體能上同心態上都係一種修煉。

Benson早前應一間佛教學校嘅之邀，參加學校嘅毅行者隊伍，但由於忙住開會，所以Benson只能夠喺中途加入，日前喺黃昏6時完成會議之後，就趕去水浪窩做陪行者同一班參賽人士去到馬鞍山，仲形容嗰晚山頂極為寒冷大風，大風到要紮穩馬步先企得穩，體感得10度咁話。雖然過程唔輕鬆，但Benson都話深深感受到當中嘅滿足感，好開心可以一齊分享當中嘅喜悅。

唔好睇Benson咁跑得，其實佢係第二次做陪行者，跑完之後佢話體會到做陪行者，對跑手個人嚟講，喺體能上、心態上都係一種修煉。因為陪行者目標係支持隊友，所以步速都必須配合隊友，仲要互相鼓勵、溝通先可以抵達終點，就好似諺語咁講「一個人跑跑得快，一班人跑跑得遠」。