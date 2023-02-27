教師檢棄置麻雀機　學生拆零件受啟發　創健身發電機獲獎

近年學校重視STEM教育，為激發學生好奇心，有小學教師主動到垃圾站收集棄置電動麻雀機等素材，讓同學親自動手拆開不同零件，了解箇中工程及科學原理。然而，學生受到特別的學習經歷啟發，其後利用廢材製作「移動式長者健身發電器」，作品成功奪得煤氣公司的環保智慧能源大賽優異獎。

現於中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）任職STEM發展主任的黃耀坤老師，從事了教育工作30年，他把常識室變成實習室，讓STEM小組學生於小息和放學後入內動手做實驗；另外更會到學校附近垃圾站搜羅素材，並憶述有次搬了一部廢置的電動麻雀機回校，給學生拆開研究。

其中兩名六年級生陳彥匡和林衍造受到啟發，望採用循環再用物料，於事在老師的帶領下到鴨寮街執材料，包括二手LED燈、廢棄木板等，最後成功製造了一部「移動式長者健身發電器」，可讓長者做手部運動。其後獲到老師推薦參賽，成功獲獎。

得獎者之一的林衍造表示，是次經驗激發了他的科創意欲，希望日後參賽作品可以產品化，每位老人家都擁有一部。黃耀坤認為，STEM教育必須結合工藝，因上課學習往往只是「紙上談兵」，相反透過動手實習，學生更可在拆卸和組裝的過程獲得滿足感，激發創意。