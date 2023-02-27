燃料價格回落電費繼續升　議員轟兩電加快減慢　燃料成本不透明

縱使去年12月至今年2月國際煤炭、天然氣價格顯著下跌，但主要依賴該兩種燃料發電的兩電於下月燃料調整費「不跌反升」。東網記者參考「倫敦煤澳洲紐卡斯爾港」燃煤價格、全球天然氣期貨價格數據，發現燃煤天然氣價格均於去年12月及今年1月持續下跌。燃煤由去年11月每公噸約324美元升至12月初408美元後逐步回落，截至今年1月底挫至每公噸約252美元，較高位跌接近40%。天然氣「普氏日韓指標JKM」價格則由去年11月初每百萬熱單位27.54美元升至12月中每單位36美元，其後持續跌至今年1月底的19.49美元，亦較高位減近一半，反映能源價格跌幅顯著。

世界綠色組織行政總裁余遠騁指，今年歐洲天氣較以往暖，天然氣需求減少，同時天然氣供應增多，供求平穩下，氣價「無炒得咁貴」。燃煤方面，他據悉本港入口俄羅斯煤、以及全球經濟復甦「無預期快」，同時各地禁運煤的限制鬆綁，使各地煤價下挫。由於採購燃料受到所簽的合約限制，國際價格未能即時反映，需時調節。余相信，電費將會於高位稍微回落，但不會大跌，視乎全球需求及政局變化。他稱，現時電費已「好誇張，以前邊使2蚊一度電」，建議市民仍需節省能源，轉用節能電器，減低開支。

議員郭偉強指，燃料合約價格不論對普羅大眾、立法會議員均不透明，甚至當局了解亦不清晰，公眾難理解為何採購合約「買唔到平嘢，但買到貴嘢」，無法監察其表現。他批評兩電只會將燃料費轉嫁予大眾，「左手來右手去」，毋須負責，恐怕不會積極採購成本較低的燃料，「慷他人之慨」，繼續賺盡協議回報上限。立法會環境事務委員會主席葛珮帆亦對情況表震驚，指港府了解情況後應向公眾交代情況，又指輕微加幅對基層影響甚大，期望兩電加快引入可再生能源、核電等，降低電價波動。

港燈表示，燃油及煤的價格儘管於去年底和今年1月下旬開始下調，但按照採購合同條款，市場價格的變動反映在港燈的燃料成本時，約有數個月的滯後。港燈又指，今年1月份的實際燃料成本，只反映了去年9至12月間的國際燃料價格，當時價格處高位，一旦價格下降趨勢持續，港燈的燃料調整費會在數月後相應回落。