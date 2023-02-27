譚家讚蔡天鳳「廿四孝新抱」　丈夫承諾照顧4名子女

一場物業買賣糾紛，為譚仔米線始創人的媳婦蔡天鳳（Abby）招來殺身之禍，對譚家更加是晴天霹靂。兇徒相繼落網，人死卻不能復生，Abby現任公婆傷痛未愈，昨日透過死者友人首度開腔，公開讚揚Abby是「廿四孝新抱」，表達對她的憐愛不捨；Abby的丈夫Chris痛失愛侶，悲傷得以淚洗面，他形容Abby是其生命中最美好的一部分，承諾會全力照顧Abby留下的4個子女。

死者友人引述現任家翁的發言，指Abby對譚家的長輩尊重客氣，一家關係融洽，不時會相偕出遊，甚至「連司機都讚佢係一個好好好盡責嘅媽咪」，形容她是「一個冇血緣嘅寶貝女」。現任家姑認為Abby「（與兒子）結咗婚返嚟，女又係佢，新抱又係佢」，每逢母親節及過生日，Abby一定會與她食飯及送贈禮物，而且愛屋及烏，Abby一直善待管家工人及司機，從來不擺架子。兩老對Abby遇害「非常非常傷心及痛心」，盼為媳婦討回公道。

Chris在妻子失蹤後，據悉曾經以為是綁架案，相信歹徒純粹求財，並且準備好隨時救人，結果迎來殘酷結局。收到Abby死訊後，Chris悲傷得多次落淚，但仍不忘身為丈夫的責任，為了讓Abby安息，他承諾會將Abby與前夫所生的兩名女兒視如己出，連同他們夫婦誕下的子女妥善照顧。他表示：「好開心同感激佢（Abby）喺我嘅生命出現，帶咗4個咁得意咁聽話嘅小朋友俾（畀）我」，他形容妻子是「心地好善良嘅人，永遠都想幫人」，認為任何人能夠成為她的家人或朋友，均是難得的福氣。