東方日報A1：湯煲藏蔡天鳳頭顱　警方第三日先知道

名媛蔡天鳳（Abby）碎屍案曝光第3日，又再揭露更多駭人聽聞的細節！Abby早前疑墮入前夫一家的血腥殺局，慘遭肢解烹屍，警方在上周五攻入大埔龍尾村的兇案村屋，僅尋獲死者雙腳及兩煲混有青紅蘿蔔的肉碎湯，其頭顱等部分卻不知所終。調查人員連日搜索殘肢，包括在疑犯曾出沒的將軍澳華人永遠墳場及「兇宅」內外作地氈式搜查，一概徒勞無功。豈料「踏破鐵鞋無覓處」，直至昨日，法醫才發現死者頭顱被浸入「人肉湯」，當中夾雜頭髮人骨，而警方亦拘捕涉案前家翁的情婦，相信她有份窩藏罪犯及租用涉案單位。前夫一家4口涉犯下滅絕人性的獸行，警方已分別起訴他們「謀殺」及「妨礙司法公正」罪，案件今日提堂。

Abby前夫鄺港智一家恩將仇報，上周二施狡計將Abby引入圈套，繼而在新租用的大埔龍尾村村屋將其置諸死地，再利用事先購入的工具毀屍滅證。3日後，執法部門循線掩至「恐怖屠場」，死者屍體已被摧殘至面目全非，除了雪櫃內存放腰部以下的雙腿遺骸，僅見兩大煲帶有凝固脂肪、疑似人肉碎及青紅蘿蔔，幾乎滿至煲口的湯，頭顱、身軀及手部均不見蹤影。為免污染證物，人員參考鑑證專家的意見後，翌日凌晨將湯煲原封不動帶走，連同涉案雪櫃等送往化驗。

而調查人員追查疑人連日來的蹤迹時，查出其中一名疑犯曾出入將軍澳華人永遠墳場，懷疑有人在該處棄置屍塊。前日，執法部門派出近百人手，探尋墳場內直徑約200至300米的範圍，又出動「水鬼隊」潛入3個儲水池查看，但一無所獲。至昨日早上約10時，搜索行動再在墳場展開，高空搜索隊鎖定儲水池對上位置，沿山坡游繩而下，期間配合無人機，翻看草叢每一吋，惟未有發現，延至下午近3時宣告收隊。另一邊廂，龍尾村「兇宅」持續有人員把守，渠務署人員奉召到場，帶同圖則勘探，並打開多個沙井視察，了解排污系統是否有殘肢堵塞，以及抽取樣本檢驗是否帶有人體組織。

勞師動眾無功而還，詎料遍尋不獲的死者頭顱，原來由始至終「近在咫尺」。消息指，兩鍋「人肉湯」被運往殮房，法醫昨晨在死因裁判官授權下進行化驗，才在其中一個約半米深、直徑約40厘米的不銹鋼煲內，檢出一個大致完整的年輕女性頭顱，並確認頭顱近右耳後方有6.5厘米乘5.5厘米的凹洞，不排除是致命原因。經由DNA及牙齒比對，法醫判斷該個頭顱屬於案中死者Abby，而湯中亦殘留數條懷疑屬於她的肋骨、頭髮和小量人體組織；另一個小煲亦被用作處理屍體，內含小量人骨。

人員經調查後，昨午在尖沙咀拘捕一名姓伍（47歲）女子，涉嫌「協助罪犯」，至晚上11時許被押至灣仔軒尼詩道365號搜屋。據悉，伍於深水埗任骨妹，亦是涉案前家翁的情婦，她本月初偕同情夫租用兇案單位，並以每月4萬元租凱旋門單位窩藏準備逃離香港的鄺港智。執法部門表示，涉案人士相信已全數落網，由於各人採取不合作態度，為調查帶來極大困難，但調查人員會繼續追查死者其他身體部分的下落，讓她沉冤得雪。

隨着執法部門釐清案情來龍去脈，逐步重組Abby遇害經過，鄺港智一家4口的歹毒之心更令人齒冷。其中懷疑主導陰謀的前家翁（65歲），狠心前夫鄺港智及將Abby載上黃泉路的前大伯Anthony（31歲），俱已被落案控以「謀殺」；前家姑（63歲）疑對兇案知情不報，但未知有無落手參與，暫時被控以「妨礙司法公正」，4人今日在九龍城裁判法院提堂。

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