電費加完又加　下月港燈加4.7%　中電加1.3%

本港經濟不景，市民卻要捱貴電！隨着今年首兩個月的燃料調整費按去年估算鎖定後，下月港人需要預留多點錢交電費。兩電於其網站公布下月燃料調整費水平，港燈每度電的燃料調整費將增至86.4港仙，較今年1月多3.9港仙，升幅達4.7%；中電則加0.8港仙，每度電盛惠62.8港仙，增約1.3%。按年比較，港燈、中電的燃料費加褔達58.2%、1.5倍。若3人家庭每月用275度電，僅扣除回扣，港燈、中電用戶下月較今年1月分別需多交10.72港元、2.2港元電費。

現時市民繳交的電費由兩部分組成，分別是反映電力公司資本開支、營運成本、標準燃料成本及利潤的「基本電價」；以及實報實銷反映燃料價格變動的「燃料調整費」。縱使中電去年公布凍結「基本電價」；港燈則每度電增5.5仙，但由於燃料費涉購買用以發電的煤、天然氣及核電，價格仍然波動，故市民需繳交的電費並非完全凍結，費用會每月調整，適時反映實際燃料成本。

兩電分別於相關網站及其電費計算機中披露下月的燃料費。港燈每度電燃料費由82.5仙加至86.4港仙，加3.9港仙；中電則由每度電燃料費62港仙增至62.8港仙。若與去年3月比較，港燈當時每度電燃料費收34.5港仙，按年升1.5倍；中電當時每度電燃料費收39.7港仙，按年升58.2%。 根據3人家庭每月用275度電來計算。港燈方面，該家庭的電費由今年1月的418.6港元，上升至429.32港元，每月需多付約10.72港元，若與去年3月電費294.86港元比較，相差更達134.46港元；中電方面，該家庭下月則需付391.9港元電費，較今年1月的389.7港元多付約2.2港元，按年則貴了43.72港元。

港燈回應指，根據《管制計劃協議》，所有燃料費屬實報實銷。港燈不會由此收取或獲得任何收益。另外，港府現時正向住宅用戶提供1,000港元電費補貼，以及每月50港元電費紓緩金，涉及約290萬個住宅用戶。按照《管制計劃協議》，兩電需按月調整燃料費，幅度一般按前3個月的平均實際燃料成本釐訂，而每年3月份的燃料費則利用前2個月年度電費檢討預測的每度電應收燃料成本賬戶調整，以及每年1月份實際每度電應收燃料成本賬戶調整計算，再得出燃料調整費數值。兩電每年首2個月的燃料調整費由按年度電費檢討中釐定，故按月調整由每年3月份開始。