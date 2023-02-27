預算案拒撤辣　調整從價印花稅僅夠「買件傢俬」

港府早前公布新一份財政預算案，預算案推出從價印花稅調整稅階，但仍拒絕撤辣，如今各界呼籲政府在逆周期時要逐步退出辣招，有財金官員今日(27日)向傳媒表示，雖有研究撤辣，但認為不適合，因去年樓價雖大跌只是由高位跌下來，樓價仍屬高企，現時供求仍屬緊張，為讓未有樓的香港人有優先機會因此不考慮撤辣。該官員又指，留意到去年成交中9成是首置，而且大多是中小型成交盤，因此調整從價印花稅，能夠幫助大家節省4萬多至6萬多，僅僅作「買件傢俬都好」的考量。

問及單位愈賣愈細，是否對樓市不健康，財金官員表示，要看市場考量，大單位若樓價高市民亦未必能購買，而去年的宏觀審慎按揭措施也經調整，今次的從價印花稅讓想置業的人減輕負擔。去年市道差，市民買樓審慎，但平均成交為每年6萬宗，目前樓市企穩，經濟朝好發展。

政府收入重要來源為「賣地」，但頻頻流標，是否代表政府估值有誤、對庫房收入影響如何？財金官員指，有流標後的地以更高價賣出，而今年3個流標地也可預見，但當局要研究招標條件，個人估計當樓市穩定時，「睇得通啲」會恢復較正常情況。至於地價估量方面，地價訂定由地政總署測量師訂定，會繼續交予專業人士去做。