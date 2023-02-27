財政狀況較緊　消費券較去年減半　港府難還稅於民

港府早前公布僅派5000元消費券，較去年大減一半，新一份預算案被詬病「減甜」。開及為何不精準扶貧，及增加消費券派發額度。有財金官員今日(27日)在電台節目指，現時仍有綜緩項目、交通費津貼，社會方面有很多恒常開支，今年社福開支達1200億港元。現時3年多各個階層也辛苦，又想鞏固經濟，遂派發消費券。至於為何不通過退稅，因今年財政狀況較緊，交稅者大概180萬左右，退稅覆蓋面「唔係弱」。問及派消費券是否「不勞而獲」，財金官員指消費券的錢也是市民給政府，但不能作為「經常項目」，預料今次派消費券的行政費較上次的3億港元少。

發債方面，財金官員指未來5年每年會發650億債左右，因每年工務工程均過千億，因此認為用債券融資管理現金流會較好，而發債會「睇時勢」及考慮利率，當利率較高時「會比短啲期」，讓政府有更大彈性，且財政儲備相當不錯，也不急在一時，會考慮經濟環境去做。

香港借貸水平以全球水平計仍較低，3月底未償還的債務佔GDP4.5%，去到2027、28年大概9.5%，而2027至28年財政儲備大概9800億港元，等於開支14個月，財政儲備也相當大。參考新加坡借貸比例達130%，儲備亦高，該國用債務管理現金流，用錢作投資；而香港投資分為兩部分，一部分流動性較高，一部分為長期，長期也有幾千億，回報率2009-2021年間平均每年達百分之13，因此適當運用市場資金、財政狀況健康時，比較合適。

該官員又指，若有地方需要政府引領，政府會去做，但另一方面香港是市場經濟，也會盡量交肺市場。未來幾年是關鍵期，要拚經濟，知悉到目前經濟結構單一，因此會大力推動創新科技，因創科是經濟發展驅動力，過去幾年雖然創科生態蓬勃，但仍未夠高，遂打算引入外面好公司幫助香港「跳級」，加速香港經濟發展多元化。