60%受訪市民贊成下月底前撤防疫限制　65%人不擔心再染疫

自去年第3季開始，港府逐步放寬各種防疫措施，社會逐漸復常。香港中文大學香港亞太研究所今日(27日)公布調查結果，當中60.7%的受訪者贊成在下月底前撤銷所有防疫措施，不贊成或非常不贊成的則分別有30.1%和4.2%。調查又顯示，逾60%受訪者表示不擔心再確診新冠病毒；亦逾60%受訪者認為自己沒有患上「長新冠」。

是次調查採用「家居固網電話」及「手提電話」取樣，成功訪問705位18歲或以上的市民，顯示58.3%受訪者曾確診，沒有確診過的則有41.3%。曾確診的受訪者中，64.9%表示不擔心自己會再次感染，感到有點擔心的有23.7%。至於未確診過的受訪者，亦有55.1%聲稱不擔心受到感染。

調查又問到受訪者有否聽過「長新冠」，結果顯示，88.7%的受訪者都表示聽過。曾確診新冠的受訪者中，32.7%覺得自己患上了長新冠，62.9%則認為自己沒有患上。不過，在自覺患上長新冠的受訪者中，只有37.8%曾因此而求醫。當那些未確診過的受訪者被問到，若染上新冠病毒會否擔心患上長新冠時，39.6%表示不擔心。