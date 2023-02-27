香港公營牙科供不應求　團體促引入非本地牙醫等作解決

本港公營牙科服務供不應求，政府提供的公營醫療服務全港只有 11 家，而衞生署轄下的40間牙科門診中心，每月只開放合共約4,000個免費名額予大眾，令不少基層長者常冒寒連夜輪牙科街症。有地區組織提出六大建議，促政府完善香港牙科政策，滿足市民需求。

香港每一萬名市民只有約3.7名牙醫，較鄰近國家低。倘若減去大約三成於公營牙科醫療系統服務的牙醫，服務廣大市民的牙醫數目更是少之又少。而本地培訓的本科畢業生，每年只約有數十名新血可投身職場，而非本地培訓牙醫透過香港牙醫管理委員舉辦的許可試取得註冊資格，由1997年至今，每年通過人數由3至27人不等，增長速度緩慢。新社聯促政府加快透過引入非本地牙醫，解決人手嚴重不足問題同時紓緩公營牙科診所員工壓力。同時，吸引大灣區及「一帶一路」的學生來港讀牙科，並規定他們畢業後須在港服務一定年數，並可推行在實習一定年數後如獲醫生推薦可考慮獲特別註冊，不單紓緩牙醫不足的問題，亦可吸引人才留港工作。

新社聯指，香港公營牙科診所服務問題已是一個長期困擾香港市民的一大難題，但香港政府一直未能有具體措施及政策去解決或改善，該團體認為可透過增加公營牙科服務名額、加快引入非本地牙醫、簡化關愛基金牙科服務申請流程及放寬申請要求和加大宣傳力度、與非牟利機構合作、納入常規公營醫療系統及推行全民護齒教育，全面完善香港牙科政策，應付市民需求，帶領市民走出困局，並從源頭上降低市民未來對牙科服務需求。