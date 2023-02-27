廣州琶洲港澳客運碼頭即將啟用　配套設施基本建成

毗鄰廣州交易會展館、位於廣州地鐵8號線琶洲站附近的琶洲港澳客運碼頭，將於近期正式投入使用，屆時從香港國際機場坐船前往廣州中心，只需2小時。內媒周日（26日）前往碼頭實地探訪，發現項目基礎配套設施已經基本建成，而連廊和附樓工程也緊鑼密鼓建設中。

記者走進碼頭後，發現通過聯檢樓大廳通過首層安檢，即可乘坐電梯前往二樓出境大廳前往港澳。項目有關負責人介紹，旅客通過「海天聯運」服務，在口岸完成預辦登機和行李託運手續，即可體驗到廣州登船、香港登機的便捷通關服務。另經香港機場中轉也可直接在機場乘坐高速客船直達琶洲展區，為前往琶洲參展的商務旅客帶來極大方便。記者注意到，在聯檢樓二樓和三樓的免稅店正在裝修，碼頭上也已有兩艘客船停靠於泊位。

廣州琶洲港澳客運有限公司副總經理王俊稱，碼頭投入使用後，前往香港行程只需2小時，不需出入境香港，節約旅途時間和出行費用、不用沿途換乘。比如在琶洲辦理飛機登機手續、取得登機證，旅客便可在最終目的地機場領取行李，免去攜帶大件行李的麻煩，同時在香港海天碼頭現場領取機票包含的120港元離境稅。