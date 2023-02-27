再培訓局3.1起每日津貼升至241元　4月料提供約700項課程

隨着疫情趨緩，本港多個行業重回正軌，並料再度招聘人手。僱員再培訓局今日(27日)宣布，由本周三(3月1日)起開班的就業掛鈎課程，其每日津貼額將獲提升，所有7日或以上的就業掛鈎課程，以每日2節課堂計算，每日津貼額劃一提升至241港元，而半日津貼額為120.5元，「青年培育計劃」課程的每日津貼額亦升至121元。

局方表示，會繼續在4月開始的新年度提供約700項課程，並因應行業技能及青年人培訓需求推出具特色的就業掛鈎課程，涵蓋創新科技應用、飲食旅遊、健康護理等範疇，部分包括虛擬實境應用程式開發、主題特色咖啡店營運、長者導師培訓等。當中亦有為青年而設的就業掛鈎課程，讓學員掌握行業知識與技能，協助他們為投身職場作好準備。

再培訓局在下月17日至18日，將舉行「青年培訓就業GPS@ERB」並結合一系列網上活動及實體課程體驗工作坊，向青年人介紹具前景的行業和工種，以及相關培訓課程和就業資訊，協助他們發掘進修及事業方向。另將分別於下月11日至12日及下月25日至26日，在馬鞍山新港城中心及油塘大本型舉行「ERB 30」巡迴展，向市民介紹本局課程及服務，現場設有技能訓練示範和體驗，參加者亦可即場報讀課程。