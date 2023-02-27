澳門解禁首日　觀光客除罩吸新鮮空氣　有人憂病毒仍存堅持戴罩

澳門今日(27日)起調整佩戴口罩建議，一般情況下室外毋須佩戴口罩，並放寬室內佩戴要求，進入醫療機構、長者和康復院舍，以及公共交通工具才要戴口罩，其他場所由負責人決定。不過，在新安排下仍有不少市民戴口罩，有居民坦言是受到群眾壓力才戴，有準備坐船到澳門觀光的香港旅客則認為解除口罩令屬好事，可鬆一口氣。惟亦有過境到澳門上班的香港市民堅信病毒仍存在，不論僱主是否要求都會繼續戴口罩。

香港目前仍然堅拒撤銷口罩令，市民若「過大海」或可呼吸一口新鮮空氣。在上環港澳碼頭，有準備坐船到澳門觀光的市民認為，當地解除戶外口罩令是好事，形容可以鬆一口氣，但到人多的地方仍會繼續戴口罩，聲稱保護自己。有移居澳洲的旅客就認為，外國已解除口罩令一段時間，加上香港有很多人曾受感染，相對安全，認為香港亦應該盡快取消口罩令。

然而，有過境到澳門上班的市民仍然堅信病毒存在社區，稱已習慣戴口罩，不論僱主是否要求，都會繼續戴口罩。 即使澳門學校上課或進行活動時，今日起亦毋須佩戴口罩，但早上有不少學生回校上課時，仍然有戴口罩。有學生指已經習慣戴口罩，會按家人建議多戴一兩個月。亦有不少家長防疫當頭，稱為穩陣起見，會選擇讓子女戴口罩上學。

至於澳門街頭並沒有看到太多笑臉，東網記者在澳門氹仔街頭直擊，只見戴口罩與不戴口罩的人士各佔一半，而室內場所就絕大部分人戴上口罩，只在拍照時脫下。有居民指，擔心旅客人流多，因此繼續戴口罩，以減少患上其他呼吸道疾病的機會；亦有居民直指出門時見到街坊都有戴口罩，形容在群眾壓力下，決定戴上口罩。在大三巴等著名景點，不少旅客拍照留影時都未有戴口罩，或在試食時短暫拉低口罩。有內地旅客認為，不戴口罩拍照更好看，又認為不再需要戴口罩，代表疫情結束。不過，有防疫為先的旅客說，景點人流多，除了進食、拍照會暫時除下口罩外，其餘時間都會戴好口罩。