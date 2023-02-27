財委會3.17審簡約公屋撥款　擬延長會議至晚上8時

政府早前公布8個「簡約公屋」興建選址，惟被指造價過高及選址配套不足，相關議題早前在立法會工務小組委員會討論，政府申請逾149億港元，用以興建第一批共4個「簡約公屋」項目，及為第二批「簡約公屋」項目進行施工前期工序，議題建議在財務委員會作進一步討論。立法會今（27日）發出文件，諮詢議員有關延長於下月17日舉行的財務委員會(財委會)至晚上8時，預計當日財委會由3時開始，若財委會委員同意，將進行約5小時會議。

早前多名議員關注啟德的交通承載能力，亦有議員批評政府推動簡約公屋時沒有與居民溝通。項目建議在財務委員會作進一步討論。政府當局表示預計於3月17日的財委會會議上提交有關推展「簡約公屋」項目的工務建議及若干其他財務建議。為預留更多時間討論，委員會主席陳振英擬把當日的會議延長至晚上8時正結束。

陳振英指，因政府有簡約公屋及快將到期首長級職位要上財務委員會，如3月未能完成，下次財委會要到4月28日，為免影響簡約公屋進展，遂提出將會議延長至8時。有關決定將諮詢委員，若委員表示同意，便會向政府當局轉達以安排官員。

首批共4個簡約公屋項目分別位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路、啟德世運道，以提供約17,000個單位。政府早前表示，如獲財委會批准第一批簡約公屋項目，預計約2,100個在元朗攸壆路的簡約公屋單位最快可在2024-2025年度落成，其餘14,900個單位分別將在2025-26和2026-27年度分階段落成。