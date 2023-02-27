作家批半山中學拒軍裝人員進入礙救援　校方查天眼證不實

半山聖士提反女子中學於本月14日有學生反鎖廁格，事後被勸服並送院。有專欄作家上周五(24日)在一個網媒撰寫文章，指當天校長拒絕軍裝執法人員入內，更要求相關人員穿上外套才能進校。該校今(27日)發聲明指，翻查校園閉路電視紀錄，有職工帶多名軍裝人員進校，並由校長向提供資料協助處理，校方對不實報道深感忿慨，強調會保留法律權利追究責任。

涉事專欄作家表示，當天有學生反鎖自己在廁格內，校方報警求助，又引述學界消息指，校長當時語帶不善把2名軍裝人員趕出校門，說學校絕不容許有穿執法人員制服者入內，只能讓便衣人員進校處理事件。她聲稱，女生企跳原因如果是與執法人員有關，校長的反應尚算情有可原，但女生情緒不穩是源於學業與家庭問題，跟執法人員沒半點關係，認為校長對執法人員制服的激烈反應，「明顯是個人喜惡」。

聖士提反女子中學今發聲明反駁，按校董會了解，當天該學生反鎖自己在學校金禧樓3樓洗手間廁格內，學校於是報案。消防員及救護員迅即到達事發地點了解情況，當時有關學生仍然反鎖自己於廁格內，消防員於是從4樓天台游繩而下，從外將洗手間內格的窗戶關上，以確保該生安全。根據閉路電視紀錄，其後多名軍裝人員先後到達學校金禧樓，由職工帶領到事發地點。校方指至今仍在跟進該學生的情況，對於有關專欄作家對事件不實的評述及指摘，校董會深感忿慨，亦保留法律權利追究責任。