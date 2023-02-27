4警涉捏造搜屋紀錄續審　證供指報告有出入　同袍起疑揭發事件

1名警長及3名警員被指於5年前在調查1宗販毒案時捏造紀錄，向上司訛稱曾進行搜屋，及後被起訴公職人員行為失當罪。案件今（27日）於屯門裁判法院續審，控方傳召接手調查該宗販毒案的重案組警員作供。他指曾有就搜屋一事向涉案警長查詢，包括何以可用11分鐘時間把疑犯由屯門警署帶到葵涌搜屋，對方稱因凌晨時路上沒有車所以很快到達。

涉案被告依次為警長馮孝聰（45歲）、警員林耀然（38歲）、警員羅學鍵（32歲）及警員葉家豪（31歲），4人同被控一項公職人員行為失當罪，控罪指4名被告於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在調查一宗刑事案件期間，作出已進行搜屋的虛假紀錄。

當時為屯門重案組警員的潘珮鑫指，本案涉及的販毒案於2018年10月交予重案組接手，當時其上司袁銘樂高級督察指令他向早前負責該案的警長，即首被告馮孝聰查詢。因為袁告知當時的搜屋情況有問題，並定好問題要他向馮查詢，當中包括何以只需11分鐘時間便可由屯門警署帶疑犯到葵涌住所搜屋，及為何屯門警署並無他們的汽車出入閘紀錄等。就出入閘紀錄方面，馮解釋因該閘機經常失靈，他當時直接找值日官開閘故沒有紀錄。潘稱他亦曾試過該閘機失靈之情況，故並沒有任何懷疑。潘又稱有詢問馮有關疑犯住所的間隔，馮稱因當時太黑故不記得間隔。潘稱他在向馮查詢後個多小時有向袁口頭匯報，但並無作書面紀錄。袁供稱最初因發現該宗販毒案的調查報告與警員紀錄有出入，遂把案件交到他的小組調查，廉政公署亦有介入並找他們協助。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：TMCC 510/2022