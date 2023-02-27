涉抬高膠粒價錢　差價170萬落自己袋　文具商前文員被起訴

一名文具商前文員涉嫌使用虛假報價訛稱一間供應商的原材料報價最低，詐騙文具商以720萬港元購貨，上周五(24日)遭執法部門落案起訴。被告已獲准保釋，明天(28日)在沙田裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

被告歐陽賢冬(39歲)為文具製造及供應商盛怡國際有限公司前船務文員，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。案發時，被告負責為盛怡廠房採購原材料，包括膠粒，被告須就每項採購取得不同供應商提供的報價，並從中選出建議採用的供應商。

被告涉嫌於2015年12月至2018年5月期間，訛稱金龍顧問有限公司的膠粒報價在供應商中屬最低，意圖詐騙而誘使盛怡向金龍購買膠粒。盛怡按被告建議，於上述期間向金龍發出共34張採購訂單，以720萬港元購入膠粒。執法部門調查顯示，部分供應商從沒有向被告提供報價，被告涉嫌以較低價錢從其他供應商購入上述膠粒，並抬高價錢合共170萬港元由金龍售予盛怡。金龍由被告丈夫持有，部分涉案款項最終經金龍轉帳到被告銀行戶口。