涉用假安心出行　男子被控侵入公共機關受審

再有公務員因涉使用假「安心出行」程式被控，1名男子於2021年11月1日欲進入灣仔入境事務大樓上班，於大樓升降機大堂被截。他現被控1項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪，今天（27日）起於東區裁判法院受審。控方證人指發現被告手機畫面與正常「安心出行」畫面有異，於是將被告交予上司處理。

本案34歲被告陳國飛，被控於2021年11月1日，在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。入境事務助理員徐詩敏作供指，案發時她在入境事務大樓地下大堂當值，當時進入大樓的人士，均須掃描場所二維碼。當日被告在升降機大堂被裁停。她要求被告出示已掃描的安心出行畫面，及出示「安心出行」主畫面，但發現被告手機只顥示出很多小格畫面圖，並非一般「安心出行」的主畫面，於將被告轉介上司處理。

助理首席入境事務主任林基恒則供稱，他接手被告的個案後發現，被告的「安心出行」畫面只是一幅畫面截圖。當時被告的手機正在下載「安心出行」程式，他遂把被告交予其他執法部門調查。他被盤問時承認，先前的證人供詞並無提到被告用手機截圖當「安心出行」使用。

案件編號：ESCC 2095/2022