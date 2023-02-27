龍尾村擬辦法事超度碎屍案死者　市民有陰影拒煲青紅蘿蔔湯

28歲名媛蔡天鳳(Abby)在大埔龍尾村遭冷血殺害肢解，昨日(26日)再揭發屋內湯煲被加入青紅蘿蔔烹煮死者頭顱，喪心病狂程度令人頭皮發麻，而外界亦持續關注村內動向及案情進展。今日(27日)下午約3時，龍尾村村長、民政事務處及鄉事委員會等人員到場視察，準備稍後安排法事超度亡魂，並且暫時選定祠堂對開空地進行相關儀式。

姓張地區村長表示，上周五(24日)案件曝光當晚，他已經收到村民要求打齋超度死者，目前法事的具體日期等細節仍在商討，但希望一切盡快落實，以安撫村內人心及祭悼死者。張又稱，村內有400多幢村屋、逾3,000人居住，一直生活安寧，涉事村屋業主在裝修單位後搬走放租，其後數名租客僅為短期居住，至於案中疑犯在本月初才開始租住單位，眾村長與他均無接觸，亦無聽過居民反映屋內傳來爭吵聲或機器運作聲。另一名姓陳原居民村長對悲劇表示難過，他指事發後「心理上一定鬱住鬱住」，又坦言「上上落落，尤其是夜晚番嚟嘅時候都會驚嘅」。

碎屍悲劇為村民造成極大衝擊，每當想到近鄰犯下滔天大罪，不少人均心中難安，情緒低落。紅十字會關注村民情況，事後亦有派人到村內為街坊提供心理輔導，冀能協助受兇案困擾的人士。

住在「凶宅」附近的羅女士形容事件是「人神共憤」，她稱村內近年都有外來人購買或租屋居住，但整體治安良好，她之前並無見過疑犯一家人出入，認為血案令人不安，但是「唔擔心得嚟，始終都要住。」另一名市民劉女士，每周會有一至兩日到龍尾村幫忙湊孫，她透過新聞報道知道案情細節，受訪時連呼「好恐怖」，又指事件帶來陰影，她走近涉事村屋都會「兜路行」，亦暫時不敢再煲會聯想到兇案的「青紅蘿蔔湯」。雖然劉並非村民，但她覺得街坊平和友善，即使不認識亦會打招呼，對於兇案打破村內平靜，她亦感嘆「好唔想發生呢啲事」。