車Cam直擊：中環的士剷行人路　2男女被從後撞飛

中環於上周四(23日)下午4時許發生驚險車禍，一輛的士在花園道3號對開失控剷上行人路，再衝向一條扶手電梯導致2名男女途人受傷。涉事的士出事一刻的「車Cam片」昨日(26日)曝光，影片顯示該的士原本沿花園道落斜往金鐘道方向行駛，至花園道3號時右轉入中國工商銀行大廈與冠君大廈外的斜路。由於前方有其他車輛，的士在斜路停車等候時一度輕微溜後，未幾即急速衝前，1名身穿反光衣男子欲指示的士直駛，惟的士已經失控衝向其方向，他為免遭撞，立刻閃身避開。

的士繼而剷上行人路，先與2名男女擦身而過，再從後衝向另外1男1女途人。當該女途人發現的士從後衝至時，欲避開惜已太遲，她與身旁另一名懷疑未有察覺的士衝至的男子，雙雙被撞至拋起，再跌落扶手電梯口而被困。的士則繼續衝前，直至撞毀扶手電梯，前轆離地擱起才停下。

該2名分別姓李(53歲)及姓劉(34歲)男女，被撞至倒於扶手電梯玻璃與的士車頭之間，且被夾住動彈不得。救援人員接報到場，迅速將2人救出，他們同告頭部受傷，幸好仍然清醒，由救護車送院治療。姓周(71歲)的哥在現場協助調查，他其後也報稱頭暈，需送往瑪麗醫院檢驗。稍後，拖車到場將肇事的士拖走檢驗，案件列作交通意外有人受傷。