城巴新巴7月合併　員工指未獲予遣散費　公司指屬內部人手調動

港府去年允許城巴及新巴合併專營權，將於今年7月起會以「城巴」名義運作。不過，有新巴職員表示公司沒有按清盤程序給予遣散費，但資方則表示，將新巴員工納入城巴，屬於內部人手調動，是符合勞工法例規定。而工會則認為，公司不與員工簽新合約是不尊重員工。

汽車交通運輸業總工會新巴分會主任袁裕豪今日(27日)指，由於城巴與新巴是姊妹公司，而且新巴員工獲聘進城巴時，沒有員工被解僱，所以無法獲得遣散費，重申此舉屬內部人力資源調配的操作，合乎有關勞工法例要求，遂不給予遣散費用。針對工會要求合併後，將現時新巴員工當為新員工，給予1.2萬港元的新入職獎金，以及保持新巴員工現行的更表編制5年不變。惟工會代表指，公司答應進行研究，兩周後再召開會議討論。

汽車交通運輸業總工會新巴分會、城巴分會今日傍晚表示，公司在進行新巴和城巴的合併時，不準備與員工簽署新公司的僱傭合約，令人感到公司完全沒有合約精神，認為絲毫不尊重員工。工會又指，在新專營權安排下，新巴公司將「壽終正寢」，因此員工在沒有簽訂新僱傭合約的情況下，他們手中的新巴僱傭合約只是一張廢紙，至於現時城巴員工的僱傭合約是否等同合併後的新公司亦成疑。