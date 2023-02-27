港大牙醫學院研發新型物料　用作人牙替代品做實驗研究

香港大學牙醫學院由牙科物質學副教授徐傑漢領導的研究團隊，近日與武漢大學、美國卓克索大學的學者合作，成功製成橢圓台狀的纖維增強複合樹脂新型材料，用作人類牙齒的替代品。研究人員把新材料與人牙象牙材質作分析對比，測試新材料的機械強度、彈性模量、壓痕硬度等表現，發現物料韌性能承受不同壓力。結果顯示，團隊研發的新型材料，有效替代離體人牙用於實驗研究。研究結果已於學術期刊《Dental Materials》發表，目前已有牙科機構和港大牙醫學院簽訂合約，利用新型替代材料測試市場上的牙科陶瓷產品。

一直以來，牙科的實驗研究和測試主要利用已拔除的牙齒，這是最接近臨床情況、低成本、和簡單直接的方法，用作評估製作牙冠的陶瓷材料性能、牙科材料的機械及疲勞載重的表現等。然而，受新冠疫情影響，拔除了的離體人牙較難收集，加上牙齒尺寸難以標準化，保存時間較短等局限，因而催生了開發替代材料的需求。研究人員利用新型替代材料，黏結到用二硅酸鋰製備的陶瓷牙冠，進行疲勞載重測試，結果發現黏結新物料的牙冠其疲勞負荷和壽命(耐久性)，與黏結在離體牙上的牙冠相近，意味新物料是有效的替代品。另外，在模擬不同的物理力學現象運算下，替代材料和離體人牙在應力水平與應力分布都非常相似。而新物料作為基底材料，在彈性和疲勞表現上與人牙相似，這對於在實驗室應用於疲勞測試，至為重要。

徐傑漢表示，此項研究運用實驗、分析、數碼化模擬的方法綜合測試了人牙象牙質替代材料的機械與疲勞性能，證明可有效用於陶瓷牙冠的標準化疲勞測試。而利用新型替代材料，可彌補離體牙供應不足的問題，讓研究人員開展更可靠的實驗室研究。