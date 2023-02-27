就總督察墮海喪生發煽動言論　前警員罪成周六判刑

總督察林婉儀前年9月在沙洲對開追截走私快艇時墮海，遺體及後尋回。1名時任男警其後被發現曾在網上指林「抵死」、「希望有得認魚啦，最好就死埋」，被指發布仇恨言論。他否認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，經審訊後今天（2月27日）在西九龍裁判法院被裁定罪成。署理主任裁判官香淑嫻形容被告的言論惡毒涼薄，語帶譏諷，批評被告「愛之深責之切」的說法不合情理穿鑿附會，下令被告還押至本周六(3月4日)聽取求情及判刑。

26歲被告崔駿民，事後已辭職，現報稱無業。他被控於2021年9月25日至28日期間，在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視港府。審訊時被告作供時強調，對林婉儀離世感震驚及傷心。他當時心情欠佳，又因自己幫不到忙，覺得「好忟」，才說出晦氣的反話，指向的是允許林追快艇至大陸海域及累死林的警官。控方裁決後向法庭呈交案例，指法庭判刑時可考慮被告知法犯法的因素。

裁判官裁決時指，被告在林婉儀仍不知所終、遺體尚未尋回時，便留言說希望林死亡、變成腐屍，其言論涼薄狠毒，態度輕佻，字裏行間流露喜悅心情。若被告對林感到難過，不可能說出如此咒詛式的說話，亦看不到被告如何透過這些說話宣洩情緒。另外，有市民用「狗」來形容警察是廣為人知的事，被告聲稱不知此事實屬難以置信，批評被告供詞不盡不實，不相信其言論僅為反話。裁判官續指，被告明顯是刻意在警務處專頁留言，並透過再三提倡林的死是值得欣喜的事，來宣揚他的想法。裁判官認為，被告明顯不是針對死者一人，而是挑撥對警方的不滿，裁定他罪成。

案件編號：WKCC 4617/2021