聲稱失控殺情婦後棄屍　公司董事脫謀殺罪明就誤殺判刑

已婚證券公司董事2008年起與夜總會舞女發展婚外情，更在淘大花園購置單位金屋藏嬌。3年後戀情敗露，雙方關係轉差。董事其後在單位殺死情婦，然後將屍體放入尼龍袋，再駕車運往將軍澳棄置，之後再叫裝修工清空單位及洗車。死者兄長3個月後因胞妹失蹤而報警，事件始東窗事發。惟死者屍體已無法尋回，成為無屍命案。涉案董事雖曾承認曾殺人，但否認謀殺罪，案件本月初在高院原訟庭開審。至今天（27日）由4男5女組成之陪審團退庭商議裁決，經過約4小時商討後達成裁決，一致裁定董事謀殺罪名不成立，但誤殺罪名成立，理由是被告是在被激怒下將死者殺死。法官黃崇厚將案押後至明天下午（28日）宣判刑罰。

現年50歲被告陳文深，洋名Ivan，被控於2011年10月6日，在香港謀殺33歲女子秦嘉儀。事發時被告已婚並育有2子，於證券公司任董事。而死者來自四川，2001年與港人結婚，2006年獲單程證來港，翌年她與丈夫離婚。控方證供指死者於2007年認識被告，其後成為被告情婦。至2009年，死者在被告幫助下，以150萬港元購入案中的淘大花園單位並入住。2011年3月，被告妻子發現丈夫有婚外情，而被告與死者的關係亦出現問題。

控方指死者在2011年10月5日返回淘大花園單位後便失蹤。翌年1月死者兄長由內地來港報案。執法部門發現被告曾於10月6日到單位，再落樓買手套、特大保鮮袋、保鮮紙及防臭劑後折返。到10月7日，被告再返回單位，然後將載着尼龍袋的手推車推往停車場，並駕車到將軍澳。2日後，被告找裝修工人把單位清空，請人徹底洗他的車，更假扮死者向她友人等發短訊，聲稱死者想暫居內地。有鄰居指，案發前曾聽到被告與死者口角，及見到死者哭喊。被告於作供時就承認殺人，但稱是在與死者口角時失控將死者捏死。

案件編號：HCCC 130/2021