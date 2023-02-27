旺角零售店涉賣無牌壯陽藥　兩人涉非法售賣被捕

衞生署今日(27日)表示，早前根據情報，從一間位於旺角的零售店購獲一款名為「Soloco」的產品樣本作化驗，發現含有未標示受管制成分，屬於《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥「他達拉非」，而有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品，呼籲市民切勿購買或服用。 ​

署方今日與執法部門到涉事的零售店展開行動，行動中拘捕一名35歲男子及一名34歲女子，他們涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，署方目前正繼續調查。根據上述《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

當局提醒，「他達拉非」是用於治療勃起功能障礙，必須按照醫生建議使用。「他達拉非」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物(例如治療心絞痛的「硝酸甘油」)產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「他達拉非」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。