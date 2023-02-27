房委會續凍結單身至5人家庭入息限額　資產上限整體上調1.9%

房委會按現行機制檢討公屋申請人入息和資產限額，根據最新提交至立法會的文件顯示，稱考慮到疫情對經濟衝擊，決定繼續凍結單身至5人家庭的入息限額，其中單身人士入息維持在12,940港元。至於資產限額方面，則建議上調1.9%，即單身人士資產上限放寬至27.8萬港元，3人戶則放寬至49萬港元。房委會估計，約15.52萬個私樓非業主戶符合新入息資產限額，佔該類住戶總數的30.5%。

根據文件顯示，按現行公式計算，經調整單身人士至五人家庭的公屋入息限額均有下跌情況，跌幅由0.9%至4.2%不等，當中4人家庭跌幅最大達4.2%，單身人士則跌3.7%。惟6人家庭至10人家庭或以上，則錄得由1.6%至4.6%不等的升幅，並以6人家庭升幅最大至4.6%，其他則均為1.6%。

房委會亦建議，跟隨甲類消費物價指數在過去一年的1.9%增幅來調整現行的公屋資產限額，令單身人士的資產限額調整至27.8萬港元，4人家庭則為57.3萬港元。至於「富戶政策」方面，房委會指，若凍結公屋入息限額的建議獲得通過，「富戶政策」下的入息和資產限額，將按上述各項數據作出相應調整。