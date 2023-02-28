IVE生開發智能駕駛者監察系統　助職業司機專注駕駛

根據運輸署「運輸資料年報」顯示，2021年共有4,111個駕駛者因「不專注地駕駛」而釀成交通意外，為本港道路交通意外最主要因素。數名香港專業教育學院(IVE)數據科學及分析高級文憑學生，夥拍資訊科技方案顧問公司和出租車公司合作開發一套「智能駕駛者監察系統」，作品曾於「香港電腦通訊節2022」中展出，期望幫助職業司機專心駕駛。

校方指，項目主要為職業司機而設，確保其駕駛的專注程度。系統由鏡頭、喇叭及主機三部分硬件組成，鏡頭放置於車內軚盤上方位置，面向司機，利用「機器學習」科技，實時監測駕駛者的動作和表情等駕駛行為，透過5G技術將影像及數據實時傳送至雲端加以分析，如發現司機有不當的駕駛行為，系統會適當地發出聲響，提示駕駛者注意安全。

系統現時可分辨多種不當的駕駛行為，包括閉眼、低頭、打呵欠、左顧右盼、打電話和吸煙等，以及駕駛者的表情和情緒。開發團隊特別編寫程式，讓系統區分合理與不合理的駕駛行為，如辨別單手或雙手離軚盤、頭部轉動的角度和時長、手機與面部之間距離、合上眼睛維持至少3秒才算閉眼等，系統會辨識及分析相關行為，再發聲提示，提醒駕駛者注意。

該校學生黃秋慧表示，開發此系統最具挑戰的是利用「機器學習」訓練系統辨識駕駛者行為，他們收集逾萬張駕駛者行為的照片，讓鏡頭可辨別指定物件和行為，同時又要構思編程教導系統辨別如何定義合理與不合理駕駛行為。他們正繼續優化系統，包括提升機器學習的準確度和增強夜間辨識功能，並希望引入分析車外環境的功能，如監測跟車太貼、切線等不當駕駛行為。