運輸署下月中拍賣570個自訂及傳統車牌　「哥斯拉」車牌最搶眼

運輸署將於下月中旬，連續兩日舉行拍賣會，推出合共240個自訂車牌號碼及330個傳統車牌號碼供市民競投。獲勾競拍的車牌號碼中有不少「靚號碼」，例如諧音「發」的「VL 8888」4個相同阿拉伯數字傳統車牌號碼，以及英文字母及阿拉伯數字組合與日本經典科幻電影《哥斯拉》(Godzilla)類似的自訂車牌號碼「G0DZLLA」。

打頭炮的自訂車牌拍賣會定於下月18日，在灣仔香港會議展覽中心舊翼L4樓S421會議室舉行。運輸署當日將會公開拍賣240個已獲批准的自訂車輛號碼，包括「1NF1N1TE」(無限)、「P0STMAN」(郵差)、「B0SS BB」，以及英文字母及阿拉伯數字組合與日本經典科幻電影《哥斯拉》(Godzilla)類似的自訂車牌號碼「G0DZLLA」等。自訂車輛登記號碼的底價為5,000港元，已繳交5,000港元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

翌日(3月19日)運輸署則舉行傳統車牌號碼拍賣會，地點如上。運輸署當日將會公開拍賣330三百三十個傳統車牌號碼，當中不少車牌號碼都有重覆數字，例如「CC 2233」、「VP 2222」、「VL 8888」及「XX 9999」等。已繳交1,000港元按金作預留傳統車牌號碼的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，其底價為1,000元，否則所預留的號碼可能會以底價售予另一競投人士。

成功競投人士應帶同身分證明文件、公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，以便在成功投得車輛登記號碼後立即辦理登記及付款手續。成功競投人士亦可以「易辦事」付款，但期票、現金或其他繳款方式將不被接納。