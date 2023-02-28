買豪宅又買居屋　鄺球再包情婦

名媛蔡天鳳遭碎屍烹煮案至今5人落網，其中前家翁鄺球的情婦前日涉「協助罪犯」被捕，懷疑她負責承租大埔龍尾村案發單位，並在尖沙咀租用豪宅窩藏一度潛逃的死者前夫鄺港智。據了解，被捕情婦姓伍（47歲），藝名「容容」，在太子唐樓一間樓上足浴保健店工作，約半年前認識鄺球。

據悉，該店聲稱提供專業香薰SPA水療護理服務，亦有提供香薰推油服務，聲稱利用獨特手法暢通淋巴系統，改善身體的新陳代謝及循環系統，費用約數百元。據悉，容容相貌娟好，是該店「紅牌」，相當受歡迎，有兩名至少10多歲的兒子。她曾向人透露有一個「有錢老頭子」想包養她，近期已甚少上班。執法人員前日下午曾到場尋找容容，但她不在。

此外，命案導火線的何文田加多利山KADOORIA豪宅單位，由鄺球作為「掛名業主」，有指單位是蔡天鳳2019年7月斥資約7,280萬元購入，呎價約4萬元，同年10月單位付清樓價，無按揭紀錄。單位實用面積1,820平方呎，4房3套房設計，近月以6,800萬元放售，較買入價低480萬元。

而鄺球於2020年以約218萬元向房署購入葵涌居屋尚文苑一個單位，並向銀行申請約207萬元按揭。對於為何鄺球持有豪宅仍可買居屋，署方回覆傳媒查詢稱，正跟進個案，如發現有人涉虛報資料或其他違法行為，必定嚴肅追究。