東方日報A1：蔡天鳳碎屍案　鄺家4人提堂還押

名媛蔡天鳳疑遭兇徒肢解烹煮案，死者前夫一家4口早前先後落網。姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，而前家姑則被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，昨被解往九龍城裁判法院提堂。署理主任裁判官黃雅茵應控方要求，將案押後至5月8日再訊，讓執法人員進一步調查，期間所有被告須還押。庭上亦揭露死者前夫另涉8年前一宗盜竊案，該案會在今天提訊。

4名被告依次是死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。控方昨申請押後案件，以便警方繼續調查，包括但不限於相關科學鑑證及檢視通話紀錄。4名被告中僅李瑞香有申請保釋，但被裁判官駁回，下令4人候訊期間還押。

法庭昨日亦處理鄺港智8年前的一宗盜竊案。該案涉及7項盜竊罪，原排期在2015年11月在區院開審，但被告在同年8月沒有依時到警署報到，之後便失去聯絡，直至因本案被捕。這案會在今天上午在區院提訊。

另外，昨日下午龍尾村村長、民政事務處及鄉事委員會等人員到村視察，準備稍後安排法事，暫時選定祠堂對開空地進行儀式。姓張地區村長表示，案件甫曝光已有村民要求打齋超度死者，日期等細節現仍在商討，但希望能盡快落實，以安撫村民及祭悼死者。另一名姓陳原居民村長亦對悲劇表示難過。住在「凶宅」附近的羅女士形容事件是「人神共憤」，但是「唔擔心得嚟，始終都要住。」另一名每周會有一至兩日到龍尾村幫忙湊孫的劉女士就連呼「好恐怖」，之後走近涉事村屋都會「兜路行」，亦暫時不敢再煲會聯想到兇案的「青紅蘿蔔湯」。

案中死者遭肢解烹煮，其頭顱直至前日才在現場檢走的其中一個湯煲內尋獲，惟經烹煮只剩下頭骨及頭髮，未能依靠容貌分辨。曾處理「Hello Kitty藏屍案」和南亞海嘯辨認罹難者的齒科法醫梁家駒，昨天就在電台節目中表示，經烹煮後相信DNA已被破壞，但牙齒是人類最堅硬部分，以千度高溫持續烹煮4至5小時才能分解，故相信仍可憑牙齒，核實該頭骨身份。

案件編號：KCCC 577/2023, DCCC 313/2015

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