蔡天鳳前夫另涉盜竊案今應訊 還押至5.9再審 控方或再增控罪

大埔龍尾村肢解碎屍案，名媛蔡天鳳疑遭兇徒肢解烹煮，死者涉案前夫一家4口昨（27日）分別被落案起訴謀殺及妨礙司法公正罪，須還押至5月8日再訊。死者前夫另涉嫌在10年前開始設騙局呃金飾，因而被控7項盜竊罪，本來排期2015年在區院開審，候審期間卻不知所終，一直潛逃至今。他今（28日）由囚車押解往區域法院，就盜竊案應訊。法庭將案押後至5月9日再提訊，讓控方重新檢視證據，或會新增控罪。在本案中他須還押。

28歲被告鄺港智，報稱無業。他在本案中被控7項盜竊罪。控罪指他於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在油麻地白加士街及上海街地下、旺角花園街地下、紅磡都會海逸酒店偷竊首飾，包括39條頸鏈、32條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10兩金條。這些首飾分別屬於7名人士。

被告今日沒有律師代表，控方申請將案押後10星期，以便重新檢視證據，不排除新增控罪。法官向他表示，法庭已於2015年11月充公其保釋金，問他有沒有說話想講，有否保釋申請或其他補充。被告回答說沒有。法官遂下令他還押候訊。聆訊歷時約15分鐘。據早前相關報道指，被告涉嫌透過社交應用程式認識同性密友，再以合作投資為名，要他們交出財物，得手後即逃之夭夭。

案件編號：DCCC 313/2015