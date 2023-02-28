新巴員工指無遣散費　工會斥不尊重　城巴指一切如常

行政會議去年7月批出3個新巴士專營權，其中在港島營運的新巴、城巴將於今年7月起合併。運輸及物流局表示，兩巴現有路線實際車費不變，而兩巴母企匯達交通亦承諾，合併後兩年內不裁減前線巴士車長，亦指未來10年會投放逾35億元以提升設備。惟有工會代表指新巴員工不獲簽新公司僱傭合約，不尊重員工，亦有新巴員工指公司沒有按清盤程序給予遣散費。資方最新回應指，新巴員工將繼續由新巴僱用，並按合約條款借調至集團旗下的城巴工作。

自1998年起取代中巴投入運作的新巴，今年7月後將會正式併入同一母公司持有的城巴，「新巴」品牌亦正式完成25年歷史使命。新巴員工憂慮一旦新巴終結亦會遭到解僱，惟兩巴母企匯達交通承諾合併後兩年內不裁減前線巴士車長。不過，有新巴職員表示公司沒有按清盤程序給予遣散費，但資方則表示，將新巴員工納入城巴，屬於內部人手調動，是符合勞工法例規定。而工會則認為，公司不與員工簽新合約是不尊重員工。

城巴發言人最新回應指，城巴新巴昨日下午與各工會及員工代表會面，為過去半年內第三次同類型的會議，去年亦為前線員工舉辦多場簡報會，交代合併細節及僱傭合約安排。專營權合併後，新巴現時營運的專利巴士服務屆時轉為由城巴營運，而新巴同事將繼續由新巴僱用，並按合約條款借調至集團旗下的城巴工作。因此對新巴同事基本而言就是一切如常，仍會按慣常安排工作，只是路線轉為由城巴經營。