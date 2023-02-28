無意外通報機制　申訴署主動調查食署對持牌泳池監管

持牌泳池不時發生遇溺意外，申訴專員趙慧賢今(28日)宣布展開主動調查，審研食物環境衞生署對持牌泳池的監管。公署的初步查訊發現，食環署現時沒有就發生於持牌泳池的意外設立通報機制，除非有傳媒報道或經其他途徑得悉意外，否則該署不會知道其所監管的泳池曾發生嚴重事故。由2017年至2022年6月期間，食環署共接獲470宗涉及持牌泳池的投訴。申訴專員正蒐集上述課題的資料及意見，市民若有任何資料或意見，可於下月28日或之前以書面方式送達申訴專員公署。

截至2022年6月，全港共有1,371個持牌泳池，附屬於《公眾衞生及市政條例》的《泳池規例》訂明，泳池持牌人須遵守《規例》及食環署署長所訂的牌照條件，包括確保泳池的設備、池水水質符合訂明的標準、於泳池開放期間有足夠的合資格救生員當值。食環署透過日常巡查及處理有關的投訴對持牌泳池作出監管，以確保公眾衞生及安全。

趙慧賢表示，食環署作為發牌機構，有責任確保持牌泳池符合《規例》和發牌條件，特別是泳客的安全。食環署若不掌握持牌泳池曾否發生嚴重意外，便無法進行調查或跟進意外事故，查究持牌人有否違規及糾正問題，以及檢討牌照條件是否適切，故決定展開主動調查，審研食環署對持牌泳池的監管，包括該署審批泳池新牌照及續牌申請的機制、巡查及處理投訴的程序，以及現有措施在確保泳池衞生及保障泳客安全方面是否足夠和有效，以便在有需要時提出改善建議。