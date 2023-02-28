政Whats噏：許志安定杜德偉　陳沛良定劉智鵬?

疫情下，香港人人日日都要戴口罩，隔住個口罩睇唔到個樣，搞到人人都好似有「面盲症」咁，成日都認錯人。有兩位政界中人都試過因為戴口罩而畀人「點錯相」，講緊嘅係邊個？咪就係議員「劉智鵬」同「陳沛良」囉。之不過，隨住政府宣布取消口罩令，相信呢兩位政界中人都可以鬆一口氣嘞！

話說疫情嚴峻期間，政府推出口罩令要求市民喺公眾場合戴口罩，結果唔少人都因為咁成日畀人認錯，而鬧出唔少尷尬嘅場面。政界當中最出名嘅當然係陳沛良同劉智鵬啦！事關兩個人之前都試過畀人點錯相，有傳媒喺報道劉智鵬嘅時候用錯陳沛良嘅相。而陳沛良之前都透露自已去立法會「咖啡角」用餐，試過畀職員認錯人，喺張單寫上劉智鵬，喺埋單時先發現寫錯名。

不過，相信隨住政府今日（28日）宣布聽日（1日）開始全面取消口罩令，此情此境都未必會再發生啦！陳沛良都笑言「未來大家脫下口罩，相信記者朋友們應該不會誤認我是另外一位議員了」。相信喺聽日除罩之後大家應該唔會再咁易「擺烏龍」，最多都係認錯「許志安」同「杜德偉」啫！