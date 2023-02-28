竹篙灣隔離設施明起停運　網民不捨懷念「名物」雞髀飯

隨着社會復常，政府宣布明天(3月1日)起所有放疫措施取消，而用作隔離新冠患者及密切接觸者的竹篙灣社區隔離設施，運作逾兩年多，亦於明天正式步入歷史。雖然不少市民當初被安排入住時，或多或少都有不情願，但對於明天停運，不時人都在網上留言，坦言感不捨，懷念「名物」雞髀飯及各種零食，亦有人感謝工作人員的照顧。

竹篙灣社區隔離設施透過「組裝合成」技術興建，第一期於2020年中投入運作，目前共有6期。由於今日(28日)為竹篙灣最後一天運作，不少市民湧到社交網站相關群組留言，紛紛表示不捨，有人指「我係中秋節入，成盒月餅送！好難忘呀！」有人形容入住時過着「飯來張口嘅生活」，亦有打趣說「唔知最後一批住客會唔會有紀念品呢？」而最多人懷念的是每周一次的雞髀飯，形容是該處的「名物」。

疫情至今本港共有8個社區隔離設施，包括6個分別位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、洪水橋，以及元朗的方艙設施，以及啟德和竹篙灣社區隔離設施，除竹篙灣外，其餘設施均十分「短命」。早前被問到拆卸方艙醫院等是否浪費，港府指已委派財政司副司長統籌及檢視每個方艙醫院，決定備用多少，要全盤考慮如何安排和處置。