撤銷口罩令教育界欣喜　女士買唇膏扮靚　長者人多戴罩護己

政府終於宣布明日(1日)起全面撤銷口罩令，告別街頭近三年的笑臉有望重現。不過，各界對於告別口罩有不同聲音，當中自幼戴口罩上課的學童，將是教育界特別指導的群組，有教學組織在電台節目表示冀口罩令撤銷後能減少學生之間的隔膜，亦有助改善溝通，惟應容許有需要學生按意願繼續佩戴；有長者就指會在人多密集地方佩戴保護自己；久未化妝的女士笑言將有機會完整化妝，會買唇膏展露笑臉。

資助小學校長會名譽主席張勇邦在電台節目形容教育界對撤銷口罩令「滿懷欣喜心情」，期望教育局因應有關政策改變，盡快通知學校更新的指引。撤銷口罩令後，個別學校難以繼續規定全校學生戴口罩，但如果個別學生有顧慮，包括本身體弱、沒有接種新冠疫苗，亦會容許他們繼續戴口罩上課。他又提到疫情期間，特別是一些年紀較小的學生，因為長期戴口罩，面部表情和表達認知的能力降低，亦影響個別學生的言語治療，盼隨着口罩令撤銷，減少彼此間的隔膜，改善溝通。同時，他亦希望當局可以配合取消快測，減低對家長的困擾和學校行政工作。

至於大眾市民對撤銷口罩令亦有不同看法，有長者表示，日後在人多密集的地方會繼續戴口罩保護自己，以免四周有人打噴嚏時感染到病菌，但在較空曠的地方就會除低口罩。有市民指，世界各地已取消口罩令，新冠病毒的威脅已經減弱，本港大部分人口已感染過而有抗體，日後在包括公共交通工具等公眾場所都不會戴口罩，又認為即使長者和小童亦毋須戴口罩。他又說家中仍有用剩的口罩，會先儲起，觀察口罩令解禁後的情況再作決定。至於愛美的女士亦有望以真正露面！有女士稱撤銷口罩令後終於有機會完整化妝，準備購買唇膏，同時期待脫下口罩，因為很久不見大家的笑容。她又說，家中有長者幼童，因此自己在公共交通工具上仍會佩戴口罩，保護家人。

另一邊廂，本身為口罩公司營運總監的旅遊促進會總幹事崔定邦稱，他在2020年初因旅遊業界停擺而成立口罩廠，期望早日功成身退，毋須再製造口罩，讓員工重返旅遊業。但他相信撤銷口罩令後，市民對口罩仍有一定需求，要再觀察情況才能決定口罩廠去留，加上部分分店的租約直至年底才約滿，現時會保留人手維持最基本生產，零售店會繼續售賣口罩及防疫用品。