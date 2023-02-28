AI聊天機械人ChatGPT受歡迎　逾50個假冒應用程式詐騙

人工智能聊天機械人ChatGPT在去年11月推出後，深受大眾歡迎及使用，短短兩個月便錄得一億用戶，最近更推出一項名為ChatGPT Plus的付費訂閱服務。惟黑客亦借機出動，通過提供虛假的應用程式或免費使用高級服務作招來，誘使用戶下載惡意軟件或分享敏感資訊。有網絡安全公司至今(28日)已發現逾50個假冒和惡意的應用程式，使用ChatGPT商標來進行詐騙活動。

根據網絡安全情報公司Cyble的報告，黑客建立了類似官方網站、社交媒體頁面和流動應用程式的假網站，誘騙使用者下載惡意軟件，至今該公司已經發現逾50個假冒和惡意的應用程式，它們會使用ChatGPT商標來進行詐騙活動，包括SMS欺詐、間諜軟件和帳單欺詐。

針對這情況，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心提醒用戶，一旦ChatGPT服務正式開放予香港用戶使用，應只通過ChatGPT的官方渠道使用該服務；只從官方應用商店和有信譽的出版商下載安裝應用程式；通過使用社交媒體驗證徽章功能_如Facebook和Instagram的藍色徽章)來驗證社交媒體頁面；切勿打開來歷不明的檔案、網頁或電子郵件；保持系統、軟件和防病毒軟件更新。