去年下半年結核病共1666宗　3歲至24歲組別佔4.2%

衞生署衞生防護中心（中心）胸肺服務今日（28日）公布2022年下半年學校結核病個案的情況。衞生署在去年7月至12月期間，共接獲1666宗結核病呈報個案，其中70宗年齡介乎3歲至24歲，屬一般在學年齡，佔同期結核病呈報個案4.2%。對比在2020年和2021年下半年，該年齡組別的結核病個案比率分別為4.34%和4.32%。

衞生署發言人表示，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。

衞生署發言人又指出，縱使香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，結核病仍是全球重要的傳染病，群組個案在校園亦時有發生。衞生署提醒市民，必須繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息；市民若有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫；若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。