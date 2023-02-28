港府明起撤銷口罩令　學者認為跟天氣回暖兼接種率足夠有關

新冠疫情纏港逾3載，明日(3月1日)口罩令亦將解除，本港正式全面復常。香港大學醫學院藥理及藥劑學系今日(2月28日)發布有關新冠疫苗的研究結果，當中該系系主任黃志基就政府現時才撤銷口罩令表示，近日天氣開始逐漸回暖，加上很多市民已接種新冠疫苗，而且解除口罩令受不同因素影響，除了疫情外，當局也要考慮冬季流感，故認為現時放寬合理。

至於有關新冠疫苗的研究，黃志基解釋，由於過往一直缺乏根據真實世界數據進行的大規模研究，以證明新冠疫苗對港人的效用；而臨床研究在對照環境下進行，以特定人口為對象，未必可真實反狀況。另外，復必泰疫苗的大型隨機測試或觀察研究，並非以中國人為對象，而且全球對科興疫苗的有效性研究不多，故需研究本港新冠疫苗對Omicron變種珠的效用。團隊遂於去年首季，即Omicron肆虐本港期間，利用醫管局臨床醫療管理系統的電子病歷，以及衞生署疫苗接種記錄的大數據，當中包括健康、患慢性病的人士，進行大數據分析。

研究發現，打1針新冠疫苗已可顯著減低新冠相關的死亡及嚴重併發症風險，打針的針數愈多，保護強度愈高。至於60歲或以上人士，打3針對預防住院、嚴重併發症及死亡的效用逾80%，對滿80歲人士而言，效用更高達95%。至於患有慢性疾病、多病共存或免疫力較弱的人士，疫苗亦同樣有效。另外，確診後打1針所產生的免疫力，在降低新冠相關住院及死亡的效用，則跟2針無明顯分別。